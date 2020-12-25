Kırım Tatar Türkleri'nin lideri Kırımoğlu'nun adı Düzce'de yaşatılacak
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Kırım Tatar Türkleri'nin lideri Kırımoğlu'nun adı Düzce'de yaşatılacak

25.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:46
Kırım Tatar Türkleri'nin lideri Kırımoğlu'nun adı Düzce'de yaşatılacak

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kırım Tatar Türkleri'nin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun adının kentte bir meydan ya da parka verileceğini bildirdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kırım Tatar Türkleri'nin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun adının kentte bir meydan ya da parka verileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Özlü'nün Belediye Kültür Merkezi Toplantı Salonunda, Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Düzce Şubesi Başkanı Osman Kesen ve yönetim kurulu üyelerini ağırladığı belirtildi.

Ziyarette, Kırım Tatar Türkleri'nin lideri Kırımoğlu'nun adının Düzce'de yaşatılmasını istediğini dile getiren Özlü, şöyle devam etti:

"Sayın Kırımoğlu'nu gençlik yıllarımdan itibaren takip ederim. Hayatı ve mücadelesi beni etkilemiştir. Bir parka ya da meydana isminin verilmesi suretiyle adının yaşatılmasını istiyorum hatta sanatsal değeri olan bir anıt da yaparak açılışına kendisini de davet etmek isterim."

Osman Kesen de Özlü'ye teşekkür ederek, "Bizlere verdiğiniz önem ve değer için çok teşekkür ederiz. Dernek olarak her zaman destekçiniz olacağız. Sayın Kırımoğlu ile ilgili düşünceleriniz bizi onurlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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