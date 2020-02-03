Kırıkkale zabıtasına ilk yardım eğitimi

03.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:32

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine yönelik verilen ilk yardım konulu eğitim seminerleri tamamlandı.



Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli uygulamalı olarak ilk yardım eğitimi aldı. Hizmeti içi eğitime önem veren Kırıkkale Belediyesi, vatandaşlar ile sıkı temas halinde olan Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik ise hayat kurtaran eğitimlerini gruplar halinde tamamladı. Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Acil Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi İlk Yardım Sorumlusu Elif Keskin tarafından verilen eğitimlerin sonuncusuna Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Aydın da katıldı. Ekipler, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Afetlerde Sağlık Hizmet Birimince; solunum, kalp durması, burkulma, kırılma, kanama, şoktan çıkarma, yanık, donma, sıcak çarpması, havale, sara krizi, tansiyon dengesi, kan şekeri düşüklüğü, zehirlenme, hayvan ısırması, akrep, yılan ve arı sokmaları ile boğulma gibi konularda temel eğitim aldı.



"Donanımlı hale geldiler"



Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Aydın, zabıta ekiplerinin Kırıkkale'de en uzak noktalara kadar hizmet verdiklerini belirterek şehrin her noktasında olduklarını söyledi. Aydın, "Zabıta ekiplerimizin bu hizmetler esnasında karşılaşacakları tüm acil vakalarda, yetki ve bilgi seviyelerinde müdahale ederek gecikmede sakınca olacak önlemleri almaları hususunda ilk yardım eğitimlerini aldılar. Personelimiz ilk yardım hususunda daha da donanımlı hale geldiler" dedi.



Eğitimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA