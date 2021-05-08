Kırıkkale'de semt pazarlarında yoğunluk
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Kırıkkale'de semt pazarlarında yoğunluk

Kırıkkale'de semt pazarlarında yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 'tam kapanma' sürecinde bugün açılan semt pazarlarında yoğunluk oluştu.

KIRIKKALE'de, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 'tam kapanma' sürecinde bugün açılan semt pazarlarında yoğunluk oluştu.

Kentte bulunan 9 semt pazarı, bakanlığın genelgesi doğrultusunda bugün 1 günlüğüne açıldı. Vatandaşlar, pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Polis ve zabıta ekipleri, pazar yerlerinin girişlerinde ve çevresinde önlem aldı. Pazara girenler HES kodu sorgulamaları yapılarak içeriye alındı. Vatandaşlar ve esnaf, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.


Kırıkkale'de semt pazarlarında yoğunluk
Kırıkkale'de semt pazarlarında yoğunluk
Kırıkkale'de semt pazarlarında yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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