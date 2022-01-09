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Kırıkkale'de eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Kırıkkale'de eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın tedavi altına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın tedavi altına alındı.

H.K. ile eşi A.K. (34) arasında Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

H.K, tartışma sırasında eşini bıçakla yaraladı.

Tartışma seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

H.K, gözaltına alındı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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