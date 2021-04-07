Kırgızistan'da gençler Türk dizileri için Kırgızca dublaj talebi nedeniyle seslendirme ekibi kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırgızistan'da gençler Türk dizileri için Kırgızca dublaj talebi nedeniyle seslendirme ekibi kurdu

Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan'da gençler televizyon kanallarının Kırgızca dublajlı Türk dizisi talebini gidermek için seslendirme ekibi kurdu.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası

Kırgızistan'da gençler televizyon kanallarının Kırgızca dublajlı Türk dizisi talebini gidermek için seslendirme ekibi kurdu.

Ülkedeki televizyon kanalları, Kırgız aileleri tarafından büyük beğeniyle izlenen Türk dizilerini yayınlamak için birbirleriyle yarışıyor.

İzleyiciler, yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) hakim olduğu dönemde hemen hemen tüm televizyon kanallarında Türk dizilerini izleme imkanı buluyor.

Genellikle kanalların yayın akışında Rusça dublajlı Türk dizileri hakimken, yayınlanan Kırgızca dublajlı Türk dizilerinin televizyon kanalların stüdyolarında hazırlandığı biliniyor.

"Türk dizilerin dublajına başlamak için seslendirme ekibi kurduk"

Bişkek'te çeşitli üniversitelerden mezun gençlerin, Kırgızca dublajlı Türk dizisi talebini gidermek için kurduğu seslendirme ekibinde yer alan Ermek Kazıbekov AA muhabirine, "Kamuoyunda Kırgızca dublajlı Türk dizilerine talep arttı. Türk dizilerin dublajına başlamak için seslendirme ekibi kurduk." dedi.

Kazıbekov, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü mezunu olduğunu ve Devlet Gençlik Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığını belirtti.

Tiyatro oyuncusu Kazıbekov, asıl mesleği dışında ekip arkadaşlarıyla birlikte bir iş adamının sponsorluğunda kiralanan seslendirme stüdyosunda seslendirme işiyle uğraştıklarını anlattı.

Çok sayıda uzun metrajlı film ve çizgi film seslendirme tecrübesine sahip olduğunu söyleyen Kazıbekov, kamuoyunda büyük ilgiyle izlenen ve televizyon kanallarında Kırgızca dublajlı Türk dizilerine talebin arttığına dikkati çekti.

Kazıbekov, kurdukları ekipteki dublaj sanatçılarıyla birlikte, ortak Türk dili konuşan halkların tarihine ışık tutan, dili ve kültürü bir olan Türkiye yapımı Uyanış Büyük Selçuklu dizisini seslendirmeye karar verdiklerini ifade etti.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisini, devletine ve milletine hizmet etmeyi, ona karşı sorumluluk duymayı aşılamasından dolayı seçtiklerini aktaran Kazıbekov, "Tanıdıklarımız, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman yayınlanacağını heyecanla bekliyorlar." diy konuştu.

"Kelimelerin benzerliği dikkati çekiyor"

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Kırgız geleneksel ev aletleri ve müzik aletlerinin kullanıldığını ve bundan çok etkilendiğini söyleyen Kazıbekov, "Dizide kullanılan diyalogların tercüme ve dublajını yaparken kelimelerinin yarısına yakının Kırgızcaya benzerliği ile dikkati çektiğini vurgulamak istiyorum." dedi.

İzleyicileri ekran başına kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden sonra Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerin dublajını hazırlamayı planladıklarını kaydeden Kazıbekov, Kırgız - Türk dostluğunu pekiştirecek bir Kırgız dizisini çekmeyi arzuladıklarını sözlerine ekledi.

Kırgızistan'da gençler Türk dizileri için Kırgızca dublaj talebi nedeniyle seslendirme ekibi kurdu
Kırgızistan'da gençler Türk dizileri için Kırgızca dublaj talebi nedeniyle seslendirme ekibi kurdu
Kırgızistan'da gençler Türk dizileri için Kırgızca dublaj talebi nedeniyle seslendirme ekibi kurdu
Kırgızistan'da gençler Türk dizileri için Kırgızca dublaj talebi nedeniyle seslendirme ekibi kurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ajda Pekkan Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırgızistan'da gençler Türk dizileri için Kırgızca dublaj talebi nedeniyle seslendirme ekibi kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:06:44. #1.16#
title