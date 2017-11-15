Kırgızistan'da Eski Cumhurbaşkanı Adayı Babanov Hakkındaki Dava

Kırgızistan'da 9 gün sonra Cumhurbaşkanılığı görevi sona erecek olan Almazbek Atambayev, başsavcılık tarafından dava açılan eski cumhurbaşkanı adayı Ömürbek Babanov için "Cumhurbaşkanlığında değil cezaevinde oturacak." ifadesini kullandı.



Kırgızistan'ın 22 yıllık kalkınma eylem planın ele alındığı Sürdürebilir Kalkınma Ulusal Konseyi 6. Toplantısı Atambayev'in başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Konutları Kongre Salonu'nda yapıldı.



Atambayev, bir ay önce cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Sooronbay Ceenbekov'un da hazır bulunduğu toplantıda yaptığı konuşmada, komşu ülke Kazakistan'ı, cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde Kırgızistan'ın içişlerine karışmakla suçladı.



Kırgızistan'ın Kazakistan ile olan gümrük kapılarında yaşanan sorunlara değinen Atambayev, Rus ve Kazak medyasında, Atambayev'in Avrasya Ekonomik Birliği'ni (AEB) yıkmaya çalıştığı yönünde değerlendirilmelerin yapıldığına işaret ederek, "Bu tamamen saçmalık. Biz AEB'den çıkmayı düşünmüyoruz ve planlamıyoruz. Gümrüklerdeki sorunlardan dolayı bütçemizde kayıp olacak. Gerçek şudur ki, bir aydır komşu ülkenin siyasi lideri sayesinde AEB'den koparıldık. AEB'nin imajı zedelendi. Böyle bir ekonomik birliğe bundan sonra hangi ülke girmek ister?" diye konuştu.



Atambayev, komşu ülkenin destek verdiği cumhurbaşkanı adayını Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmaya çalıştığını iddia ederek, "Evet oturacak, cumhurbaşkanlığında değil, cezaevinde." ifadesini kullandı.





Atambayev, ülkesinin içişlerine karışmakla suçladığı Kazakistan'ın özür dilemesi gerektiğini savundu.





Babanov, seçim kampanyası döneminde Nazarbayev ile görüşmesinin ardından AEB üyesi iki ülke arasında kriz patlak vermişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci sırayı alan Babanov da yenilgiyi kabul etmiş ve yurt dışına çıkmıştı.



Kırgızistan Başsavcılığı, Babanov hakkında seçim kampanyası sırasında anayasal düzeni bozmaya çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.