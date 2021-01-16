Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? 16 Ocak ATV yayın akışı!

ATV'nin sevilen bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bugün ekranda görülmedi. İzleyiciler Kim Milyoner Olmak İster programı hakkında detaylı bilgiler araştırdı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm neden yok? İşte 16 Ocak ATV yayın akışı!

Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Cumartesi akşamları ATV'de ekrana geliyor. İzleyiciler 16 Ocak Cumartesi günü Kim Milyoner Olmak İster'i ekranda göremeyince Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair açıklama yapılmadı. Ayrıca bu hafta ATV'nin dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelmedi.

ATV YAYIN AKIŞI

13.30 Unutursam Fısılda 'Türk Filmi'

15.50 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Maraşlı 'Dizi'

23.00 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)