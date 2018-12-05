Kilis'te, 'Yaşama Yol Ver' Yürüyüşü

Kilis'te, 112 Acil Servis çalışanları tarafından 'Yaşama yol ver( yürüyüşü gerçekleştirilerek, farkındalık oluşturdu.

Ambulans Servisi Başhekimi Meryem Köse ile sağlık çalışanları ambulanslar ile birlikte Hacı Cümbüş Kavşağında bir araya gelerek, '112 Acil Sağlık Hizmetleri' haftası etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüşte sağlık çalışanları, 'Yaşama yol ver' sloganı attılar. Yürüyüşe katılan başhekim Meryem Köse, 'Sağlıklı yaşama yol vermek gerekir. Unutulmasın ki 112 candır dedi.

Yürüyüş sonunda sağlık çalışanları, vatandaşlara olası kaza anında neler yapılacağına bilgiler verdi.