Kilis'te Gaziler Günü kutlandı

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk'e 'Gazilik' unvanı verilişinin yıldönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. Gaziler adına bir konuşma yapan Kıbrıs Gazisi Abdulkadir Dellekoğlu, "Kahraman Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarıyla birlikte destan yazarak, cumhuriyeti kurdu" diyerek, Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk'e Tbmm tarafından 19 Eylül 2021 günü mareşallik ve gazilik unvanı verildiğini, 19 Eylül tarihinin Gaziler Günü olarak kutlandığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Piyade Üsteğmen Tayfun Çetinkaya, "Vatan için toprağa düşmüş vatanı için kanını akıtmış, hayatının baharında vatan demiş bayrak demiş, elini, kolunu, bacağını, gözünü ülkesine milletine feda etmiş, Mehmetçiklere vefa günüdür. Bugün huzur içinde, barış içinde refah içinde ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bu kutsal vatanın ekmeğini yiyebiliyorsak, suyunu içebiliyorsak, havasını soluyabiliyorsak, kanını ülkesinin özgür ve bağımsızlık için akıtan bu aslanlar sayesindedir" dedi.

Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, daire amir ve müdürleri, askeri ve mülki erkan ile şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. - KİLİS