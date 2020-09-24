DHA YURT BÜLTENİ - 8
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DHA YURT BÜLTENİ - 8

24.09.2020 12:04 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:34
DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kilis'te askeri araç devrildi: 5'i asker 16 yaralı KİLİS'te, sınırdan kaçak olarak geçerken, yakalanan Suriyelilerin taşındığı askeri araç devrildi.

Kilis'te askeri araç devrildi: 5'i asker 16 yaralı

 

KİLİS'te, sınırdan kaçak olarak geçerken, yakalanan Suriyelilerin taşındığı askeri araç devrildi. Kazada 5'i asker 16 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde, Suriye sınır hattında meydana geldi. Sınırda görev yapan askerler, Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 11 Suriyeliyi yakaladı. Askerler, daha sonra yakaladıkları kaçakları araçla işlemlerini yapmak üzere Demirışık Hudut Karakolu'na götürmek üzere yola çıktı. Engebeli yolda kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kazada araçta bulunan 5 asker ile 11 Suriyeli yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralı askerler ile kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın haber alınmasından sonra 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Soner Oruç, bölgeye giderek, incelemelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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