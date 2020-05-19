Kilis'te 19 Mayıs kutlandı
KİLİS'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kutlandı.
19.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:53
KİLİS'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe korunarak, Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim'in katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.
Kaynak: DHA