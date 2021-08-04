Kılıçdaroğlu: "Türk Hava Kurumu bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumudur"
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Kılıçdaroğlu: "Türk Hava Kurumu bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumudur"

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Hava Kurumu'nu ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Eskişehir, Mersin, Adana, Tekirdağ ve Hatay...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Hava Kurumu'nu ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Eskişehir, Mersin, Adana, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte, Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, THK Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi'ni ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi. (2)

Kılıçdaroğlu: 'Türk Hava Kurumu bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumudur'
Kılıçdaroğlu: 'Türk Hava Kurumu bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumudur'
Kılıçdaroğlu: 'Türk Hava Kurumu bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumudur'
Kılıçdaroğlu: 'Türk Hava Kurumu bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumudur'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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Kılıçdaroğlu: "Türk Hava Kurumu bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumudur" - Haberler
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