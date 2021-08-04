Kılıçdaroğlu: "Türk Hava Kurumu bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumudur"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Hava Kurumu'nu ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Eskişehir, Mersin, Adana, Tekirdağ ve Hatay...