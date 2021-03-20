İstanbul Sözleşmesi feshedildi! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete zehir zemberek sözler
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İstanbul Sözleşmesi feshedildi! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete zehir zemberek sözler

20.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. CHP lideri, "İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. İstanbul sözleşmesi geri gelecek" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına tepki gösterdi.

"BİR GECEDE KARAR VERİLMEZ"

"İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. #İstanbulSözleşmesi geri gelecek!" diyerek bir videolu mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım. Bir devlet gece yarısı kararnameleri ile yönetilemez. Bir gece yarısı kararmesi ile 42 milyon kadının hakkı, hukuku onların elinden alınamaz. Bu videomu izleyen bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. Haklarınıza sahip çıkınız, hukukunuza sahip çıkınız. Sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Kız çocuklarınızın hakkına, hukukuna sahip çıkınız.

"TÜM KADINLARIN HAKKINA SAHİP ÇIKACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, Ben söz veriyorum; Her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına hukukuna sahip çıkacağım. Adalet nerede ise orayı arayacağım. Adaletten yana olacağım, sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde, her platformda sonuna kadar savunacağım söz veriyorum."

İstanbul Sözleşmesi feshedildi! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete zehir zemberek sözler
İstanbul Sözleşmesi feshedildi! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete zehir zemberek sözler

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