Kılıçdaroğlu: "Kastamonu'ya gazilik unvanı vermek bizim için şeref olur"

19.09.2019 19:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kastamonu'ya gazilik unvanını vermek bizim için onur ve şeref olur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 13. Kastamonu Günleri'ne katıldı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Kastamonu'nun değerini ve önemini sadece Kastamonulular değil, Türkiye'de yaşayan 82 milyonun bildiğini söyledi.

Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda ve çağdaşlaşma sürecinde çok değerli bir kent olarak yer aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kurtuluş Savaşı'nda elbette Kastamonu'nun önemini biliyoruz. Gazi boşuna 'Kulağım başka yerde, gözüm başka yerde.' demiyordu. Gelecek olan düşmanı ancak gelecek silahlarla kovabilecektik." diyerek, Kastamonu'ya selam gönderdi.

Kılıçdaroğlu, "Bir öneri getirdiniz. Burada değişik siyasi partilerden de arkadaşlarım var. Eğer onlar da lütfeder, kabul ederlerse, elbette Kastamonu'ya gazilik unvanını vermek bizim için onur ve şeref olur." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu tür hemşehri günlerinin kültürleri taze tuttuğunu söyledi.

İmamoğlu, yöresel günlerin geçmişten gelen bir gelenek olduğunu ve etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) Genel Başkanı Remzi Şen de Kastamonu'nun Çanakkale Savaşı'nda Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan iki kat fazla şehit verdiğini dile getirerek, şehre gazilik unvanının verilmesi gerektiğini vurguladı. Şen, bu konuda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve diğer siyasi partililerden destek istedi.

Açılış programına, bazı milletvekili ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra alanda oluşturulan İstiklal Yolu'nun açılışını yaptı.

Kılıçdaroğlu, açılış sonrası Maltepe Belediyesinin Üreten Engelliler Merkezi, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA