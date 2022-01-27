Kılıçdaroğlu e-postayla kendisini evine davet eden öğrenci ve ailesiyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz Pusat ve ailesini ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber kendisine e-posta göndererek evine davet eden ortaokul öğrencisi Pusat ve ailesi ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun derslerinin durumunu ve en zorlandığı dersi sorması üzerine Beray Naz Pusat, "Matematik" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu da "Matematiği düzelteceksin inşallah." ifadesini kullandı.

Aileyle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından da "Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım ile Pusat ailesine misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi." ifadesini kullandı.