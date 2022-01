Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletin sahibinin 84 milyon olduğunu belirterek, "Kimse çıkıp da 'Devletin sahibi benim.' diyemez. 84 milyon devletine sahip çıkmak için yeri geldiği zaman şehit olur, yeri geldiği zaman alın teri döker, sadece kendi coğrafyamızda değil, dünyanın hangi coğrafyasında olursak olalım kendi ülkemizin geleceği için, bayrağımız için her türlü özveride bulunur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Adnan Kahveci Mahallesinde düzenlenen, Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, Beylikdüzü Müftülüğü, Mevlana Camisi Kur'an kursu ve taziye evinin hizmete açıldığı "Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

İki değerli partinin yöneticilerini, vatandaşları açılış töreninde görmekten mutlu olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, kendilerini mutlu etmeyenin ise bir kamu kuruluşu olan belediyenin yaptığı ve kendi devletine teslim etmek istediği binaları teslim alacak kişilerin burada olmaması olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, devletin sahibinin 84 milyon olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kimse çıkıp da 'Devletin sahibi benim.' diyemez. 84 milyon devletine sahip çıkmak için yeri geldiği zaman şehit olur, yeri geldiği zaman alın teri döker, sadece kendi coğrafyamızda değil, dünyanın hangi coğrafyasında olursak olalım kendi ülkemizin geleceği için, bayrağımız için her türlü özveride bulunur. Hizmet yapıyorsunuz hizmet almak istemiyorlar. Teslim etmek istiyorsunuz teslim almaktan korkuyorlar. Eğer bir yönetim, bir kamu kuruluşunun kendileri için yaptığı bir binayı teslim almaktan korkuyorsa o ülkeyi sağlıklı ve tutarlı yönetemez. Yönetme gücünü kaybetmiştir. Biz toplumu kaynaştırmak istiyoruz, toplumu barıştırmak istiyoruz. Siyasiler elbet birbirlerini eleştirirler, bu işin doğasında var zaten. Ama biz kalkıp devletimize eleştirmeyiz. Devlet bizim devletimiz, bayrak bizim bayrağımız, polis bizim polisimiz, belediye başkanları bizim belediye başkanlarımız. Gücü nereden alıyorlar? Halktan, milletten alıyorlar. Siz milletten güç alan kişiyi devre dışı bırakmak istiyorsunuz, ayrımcılık yapmak istiyorsunuz. Sayın Genel Başkanım inşallah bu ayrımcılıkların tamamını ortadan kaldıracağız. 84 milyonu barıştıracağız."

"Müslümanlık inancına sahip olanlar ayrımcılık yapmazlar"

Kemal Kılıçdaroğlu, polislerin büyük bir özveriyle görev yaptıklarını, vatandaşın evinde polisin güvenliği sağlamasından dolayı rahat uyuduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her gittiğim yerde, her yaptığım toplantıda polislerin olayını gündeme getirirken, onlara 3600 ek gösterge verilmesini her yerde, her ortamda savundum. Bir polis arkadaşımız şunu söylemişti, 'Polisler şehit olmak tam korkmaz, vatanları için yeri geldiğinde şehit olurlar zaten ama emekli olmaktan korkuyorlar.' dedi. Çünkü çalışırken aldığı aylığın, emekli olduğu zaman yüzde 50'sini kaybediyor. Bu insan hayatını koyuyor ortaya. Bu insan hayatını koyuyorsa bu devletin o polise sahip çıkması lazım. Sadece görevini yaparken değil, emekliyken de kendi yaşam standardında büyük bir düşüşün olmaması lazım, böyle bakmak gerekiyor. Aynı zamanda karakol yapılıyor teslim alan yok. Neyse belki teslim edilmiştir. Güzel bir müftülük binası da yapılmış, güzel bir Kur'an Kursu da yapılmış, güzel bir taziye evi de yapılmış. Kim istemez çocuklar daha güzel, şık, daha aydınlık bir ortamda kendi dinlerini öğrenebilsinler. Hepimizin ortak arzusudur bu. Neden teslim almıyorsunuz, neden korkuyorsunuz? Ki Müslümanlık, inancımız insana değer veren, bilime, kadına değer veren bir inançtır. Bu inancın sahibi olanlar ayrımcılık yapmazlar. Bu inancın sahibi olanlar kul hakkı yemezler. Bu inancın sahibi olanlar fakirin fukaranın yanında dururlar. Bu inancın sahibi olanlar bilimin, bilginin peşinde koşarlar. Bu inancın sahibi olanlar bilirler ki cennet kadınların ayakları altındadır. Bu inancın sahibi olanlar bilirler ki eğer Dicle'nin kıyısında iki koyun kaybolmuşsa onun sorumlusunun devleti yöneten olduğunu bilirler. Bu inanca sahip olanlar bilirler ki devletin dini adalettir. Peki biz bunu nasıl anlatacağız? Hiçbir din insanı, din adamı ayrımcılık yapamaz, yapmamalıdır."

Belediye Başkanı olarak göreve gelenlere ayrımcılık yapmamalarını ve bütün ibadet yerlerini tertemiz yapmalarını söylediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bizim felsefemiz, dünyaya bakışımız böyle, onlar ayrıştırıyorlar, onlar bölüyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar şafağa az kaldı, bunların tamamını çözeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, bütün belediye başkanlarının aynı inanç ve özveriyle görev yapmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kamusal hizmet noktasında en çok ihtiyaç duyulan ve emniyet teşkilatının hizmetine sunulan bina ile içerisinde Kur'an kursu ve taziye evi olan Beylikdüzü Müftülüğü binasını kamunun hizmetine sunduklarını söyledi.

Açılış törenine kamu görevlilerin katılmadığını dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Burada kamu görevlilerini baş tacı edelim istemez miydik? Bu benim üzüntüm. Bunu 5 yıl boyunca bu ilçeden yaşadım. 3 yıl boyunca da İstanbul'da yaşıyorum. 5 yıl boyunca Beylikdüzü'nde hiçbir kamuya dönük açılışımıza, etkinliğimize tek bir kez bir kamu görevlisi gelemedi. 2,5 yıldır da İBB'ye gelemiyorlar. Beni çağırdıkları her yere gidiyorum. Bir kızgınlıkla söyledim, 'Beni çağırsalar giderim.' dedim. Ben 2,5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim. Bunu dedim, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına davet edildim. Oraya da eşimle beraber gittim. Gayet güzel de olmuş, teşekkür de ettim."

İmamoğlu, kimsenin devletin sahibi olmadığını, hiçbir hizmetin sahibinin bir parti olamayacağını, kurumların projeleri yapıp halka teslim ettiğini belirtti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yaşamı dayanışma ve paylaşmayla iyileştirdiklerini, umutları büyüttüklerini, hem ilçe sakinlerine hem de kamu kurumlarına destek verdiklerini anlattı.

Açılışı yapılan Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, Beylikdüzü Müftülüğü, Mevlana Camisi Kur'an Kursu ve taziye evinin yapımı sırasında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Çalık, eserlerin hayırlı olmasını diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kurdele keserek eserlerin açılışını gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, törenin ardından Akşener ve beraberindekiler ile Gürpınar Polis Merkezi Amirliği ve Beylikdüzü Müftülüğü binasını gezdi.