Kılıçdaroğlu, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Pınar Karşıyaka'yı tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kılıçdaroğlu, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Pınar Karşıyaka'yı tebrik etti

Kılıçdaroğlu, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Pınar Karşıyaka'yı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı yenerek, adını finale yazdıran Pınar Karşıyaka'yı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı yenerek, adını finale yazdıran Pınar Karşıyaka'yı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, sergilediği başarılı performans sonucu finale yükselmeyi başaran Pınar Karşıyaka'yı kutluyorum. Final maçını da kazanarak kupayı ülkemize getireceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Pınar Karşıyaka'yı tebrik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 22:38:37. #1.15#

title