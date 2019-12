Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı

27.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:38

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Kıbrıs gazilerine milli mücadele madalyası ve beratı verdi.



Devlet Su İşleri konferans salonunda düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Fuat Arıkan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler ve aileleri katıldı.



Başta milli mücadele ve terörle mücadelede şehit olanlara rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, şehit ve gazilerin, ölürsem şehit kalırsam gazi düsturu ve anlayışıyla mücadele ettiğini söyledi.



"Hakkı temsil eden bir duruşun temsilcileriyiz"



Tarihin her döneminde bu duruş ve ahlakın temsilcileri oluklarını belirten Vali Güzeloğlu, "Biz, haksızlıklar karşısında bedeli ne olursa olsun hakkı tutup kaldıran bir ahlakın tezahür eden taşıyıcıları ve zenginleştiricileriyiz. Geçmişimizden bugüne tarihin her döneminde insana insan olarak değer veren insana baktığımız zaman onu yaşatmayı en yüce erdem kabul eden bir inanışın temsilcileriyiz. Düşmanına bile merhamet eden bu ahlakı temsil eden bir duruşun temsilcileriyiz. Onun için bu büyük millet ve devletin tarihinde hiçbir zaman diğer milletlerin yaptığı gibi bir yanlışlık bir haksızlık yoktur. Kirli ve kanlı elleriyle çıkarları için bölüp parçaladıkları coğrafyalarda arkalarında bıraktıkları gözyaşı kan ve kin bizim tarihimizde yoktur. Dua ve hayırlarla anılan, mücadele ettiğimiz düşmanlarımızda bile milletimizin hayranlık uyandıran bir duruş vardır" dedi.



"Kıbrıs bizim önceliğimiz ve vazgeçilmezdir"



Dünyanın bugün olduğu gibi geçmişte de Rum ve Yunan çetelerinin soykırımı karşısında sesiz kaldığını aktaran Vali Güzeloğlu, "Biz Barış'ın tarafıyız ve savaşın karşısında ancak barış için meşru kılan bir ahlakın taşıyıcısıyız. Kıbrıs'ta yaşanan insanlık dramının, katliamının karşısında da bu milletin ve milletin içinden çıkan ordusunun her bir kahraman evladının şehadeti ve kahramanlığıyla Kıbrıs'a barışı taşıyan bir milletiz. Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs'ın her bir köşesine barış ve huzur gelmiştir. Ama dünya ve Birleşmiş Milletler o günden bugüne hala Kıbrıs'ta çözüm üretememiştir. Bu büyük milletin sabrına ve oradaki bütün soydaşlarımıza sağladığı huzur ve güven ortamına kalıcı bir siyasi çözüm üretememiştir. Tıpkı 74 öncesindeki gibi diplomasinin belirsizliklerinde ve sadece söylem düzeyinde bugüne kadar bir süreç getirmiştir. Biz her bir soydaşımızın hakkını orada korumak ve Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın çevresi ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını sonuna kadar yaşatmak kararlılığındayız. Akdeniz ve Kıbrıs Atatürk'ün ifade ettiği gibi ta 1934'lerde Kıbrıs adasının önemini vurgulayan ve jeostratejik değerini açıklayan cümlesinde dediği gibi Kıbrıs bizim önceliğimiz ve vazgeçilmezdir. Bu ülkenin her bir köşesi ver bir kişisi ve şüphesiz her bir hakkı sonuna kadar korunacaktır. Kıbrıs'ta yaşanan da işte budur. Bugün sınır ötesinde yaptığımız bu ülkenin varlık ve bekasını tehdit eden bütün ihanetler karşısındaki tavrımız da budur. Bundan hiç şüpheniz olmasın işte sizler bugün yaşayan kahramanlarımızsınız. Her birinizin yakasındaki madalyası bu şerefin taşıyıcısı Türkiye Cumhuriyeti devletinin verdiği bu onur bu milletin verdiği şeref bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin sizlere tevcih ettiği madalyalarla taçlanmış olacak" diye konuştu.



"Kıbrıs gazilerini Kıbrıs ziyaretine göndereceğiz"



Kıbrıs gazileri ve ailelerinin ilettikleri bir talebin olduğunu ve bu talebi yerine getirmekten büyük bir mutluluk duyacaklarını kaydeden Vali Güzeloğlu, "Talep ve dileğiniz bizim için bir emirdir. Gerek Kıbrıs'ın kahramanlığını ve bugün karşımızda bu duruşunu taşıyan bütün gazilerimizi ve gerekse bütün diğer gazilerimizi derneğimizde istişare ederek en kısa zamanda eşlerinizle birlikte o kahramanlıklarınız ile vatan eylediğiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine İnşallah sizleri göndereceğiz. Her konuda her zaman yanınızdayız. Dualarınızı bekliyoruz. Bizler de sizlerin emanet ettiği bize mesuliyet olarak bıraktığı bu emaneti daha öteye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İnşallah yerli ve milli sanayisi ile savunma teknoloji bilim alanındaki yenilikleri ile dostuna güven veren düşmanını ürperten bir kararlılıkla 2023, 2053 ve 2071'e kararlılıkla yürüyor. Gelecek inşallah bizimdir ve gelecek Türkiye'nindir" şeklinde konuştu.



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, konuşmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından, Kıbrıs gazilerine verilmek üzere gönderilen berat ve madalyalarını takdim etti.



Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA