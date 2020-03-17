Kesik kol olayında fidye isteyen veterinere iki yıl önce borç vermiş (2) KESİK BACAK BULUNDUManisa'nın Soma ilçesindeki baraj gölü kenarında bulunan ve 9 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu tahmin edilen kesik insan kolunun ardından vücudun geri kalanını arama çalışmaları sürerken ekipler, kesil kolun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki...

KESİK BACAK BULUNDU Manisa'nın BARAJDA AYAK, İNSAN BAŞI VE BACAK PARÇALARI BULUNDUİl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na bağlı bir asker de arama çalışmaları devam ederken, suda insan parçaları olduğunu fark etti. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden bölgeye 1'i dalgıç 5 kişilik ekip sevk edildi. Ekipler, su altında yaptıkları aramada, ufak ufak parçalara bölünmüş ayak, bacak parçaları ve insan başı buldu. Manisa'nın Soma ilçesindeki baraj gölü kenarında bulunan ve 9 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu tahmin edilen kesik insan kolunun ardından vücudun geri kalanını arama çalışmaları sürerken ekipler, kesil kolun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir burunda, sol bacağa ait diz kapağı altından kesilmiş bacak bulundu.BARAJDA AYAK, İNSAN BAŞI VE BACAK PARÇALARI BULUNDUİl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na bağlı bir asker de arama çalışmaları devam ederken, suda insan parçaları olduğunu fark etti. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden bölgeye 1'i dalgıç 5 kişilik ekip sevk edildi. Ekipler, su altında yaptıkları aramada, ufak ufak parçalara bölünmüş ayak, bacak parçaları ve insan başı buldu. Baraj kenarında jandarma ekiplerince sudan çıkarılan parçalar, muhafaza altına alındı ve cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA