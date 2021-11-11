Kenya'da hükümet, yolsuzluk iddiasıyla futbol federasyonunu lağvetti - Haberler
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Kenya'da hükümet, yolsuzluk iddiasıyla futbol federasyonunu lağvetti

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Güncel
Kenya'da hükümet, yolsuzluk iddiasıyla futbol federasyonunu lağvetti

Kenya Futbol Federasyonu, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hükümet tarafından lağvedildi.

Kenya Futbol Federasyonu, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hükümet tarafından lağvedildi.

Kenya Spor Bakanı Amina Mohamed tarafından yapılan açıklamada, hakkında ön soruşturma başlatılan federasyonun, hükümet tarafından verilen bütçeyi nerede kullandığına ilişkin uygun bir gerekçe sunamaması nedeniyle söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Bakan Mohamed, ülkenin yolsuzlukla mücadele birimi tarafından soruşturmanın derinleştirileceğini ve elde edilen sonuca göre yargı yolunun açılabileceğini de vurguladı.

Federasyonun yerine geçici bir komite atandığını kaydeden Amina Mohamed, bu durumun Kenya Milli Takımı'nın uluslararası maç programına etki etmeyeceğini savundu.

FIFA, seçilmiş federasyon üyelerinin iç işlerine hükümet tarafından müdahale edilmesi durumunda, turnuvadan ihraç gibi çeşitli cezalar uygulayabiliyor.

Kenya Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde bugün Uganda'yla, 15 Kasım Pazartesi günü ise Ruanda ile karşılaşacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Son Dakika Haberleri
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