Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
5 Cevizlibağ mevkisinden görüntüler Cevizlibağ Metobüs durağından görüntüler Toplu ulaşım kullanan vatandaşların görüntüleri İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde...
17.05.2020 10:23 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:26
E-5 Cevizlibağ mevkisinden görüntüler
Cevizlibağ Metobüs durağından görüntüler
Toplu ulaşım kullanan vatandaşların görüntüleri İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde D-100 karayolu boş kalırken kamu çalışanları ve sokağa çıkma izni olanların kendi araçları ve toplu taşıma araçları ile işe gitmeye devam ettiği görüldü.
Kaynak: AA