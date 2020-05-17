Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor 5 Cevizlibağ mevkisinden görüntüler Cevizlibağ Metobüs durağından görüntüler Toplu ulaşım kullanan vatandaşların görüntüleri İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde...

E-5 Cevizlibağ mevkisinden görüntüler

Cevizlibağ Metobüs durağından görüntüler

Toplu ulaşım kullanan vatandaşların görüntüleri İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde D-100 karayolu boş kalırken kamu çalışanları ve sokağa çıkma izni olanların kendi araçları ve toplu taşıma araçları ile işe gitmeye devam ettiği görüldü.

Kaynak: AA