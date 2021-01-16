Kendisine hamile süsü vererek karın bölgesinde uyuşturucu taşıyan kadın tutuklandı
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Kendisine hamile süsü vererek karın bölgesinde uyuşturucu taşıyan kadın tutuklandı

16.01.2021 22:13 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:21

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kendisine hamile süsü veren Özbekistan uyruklu kadının karın bölgesinde gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kendisine hamile süsü veren Özbekistan uyruklu kadının karın bölgesinde gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat üzerine İmam Hatip Kavşağı'nda bir ticari taksiyi durdurdu.

Ekipler, taksi şoförü B.E. ile araçta yolcu olarak bulunan Özbekistan uyruklu Y.B'yi (28) gözaltına alındı.

Y.B, İlçe Emniyet Müdürlüğünde hamile olduğunu söyleyerek üst aramasına karşı çıktı.

Yapılan inceleme sonrası Y.B'nin karın bölgesindeki şişliğe, içinde 410 gram metamfetamin konulmuş poşetlerin neden olduğu anlaşıldı.

Hastanede yapılan testlerde de Y.B'nin hamile olmadığı tespit edildi.

İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Y.B, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı, şoför B.E. ise serbest bırakıldı.

Kendisine hamile süsü vererek karın bölgesinde uyuşturucu taşıyan kadın tutuklandı
Kendisine hamile süsü vererek karın bölgesinde uyuşturucu taşıyan kadın tutuklandı
Kendisine hamile süsü vererek karın bölgesinde uyuşturucu taşıyan kadın tutuklandı
Kendisine hamile süsü vererek karın bölgesinde uyuşturucu taşıyan kadın tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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