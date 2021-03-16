Son dakika: SAKARYA Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
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Son dakika: SAKARYA Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

16.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:52

Son dakika habere göre Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam öldüSAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kendisine ait traktörün tekerinin altında kalan Hüseyin Gider (72), yaşamını yitirdi.

Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kendisine ait traktörün tekerinin altında kalan Hüseyin Gider (72), yaşamını yitirdi. Traktörün altında nasıl kaldığı henüz tespit edilemeyen Gider'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Hasanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında duran traktörün sol arka tekerinin altında bir kişinin olduğunu görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar, ekipler gelmeden önce iş makinesiyle traktörü kaldırarak yaşlı adamı çıkardı. Yaralı, gelen ambulansla kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin olay yerine yaklaşık 100 metre mesafedeki bir evde yaşayan Hüseyin Gider, traktörün de kendisini ait olduğu tesipt edildi. Cumhuriyet savcılığı, traktörün altında nasıl kaldığını gören olmadığı için Gider'in ölümünü şüpheli buldu. Hüseyin Gider'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika: SAKARYA Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
Son dakika: SAKARYA Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
Son dakika: SAKARYA Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
Son dakika: SAKARYA Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
Son dakika: SAKARYA Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
Son dakika: SAKARYA Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
Son dakika: SAKARYA Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
Son dakika: SAKARYA Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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