Kenan Sofuoğlu, bisikletini "motorsuz motosiklete" dönüştüren çocukla buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kenan Sofuoğlu, bisikletini "motorsuz motosiklete" dönüştüren çocukla buluştu

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, bisikletini "motorsuz motosiklete" dönüştüren 14 yaşındaki Ramazan Can'ı, Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki pistinde ağırladı.

12.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:49

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, bisikletini "motorsuz motosiklete" dönüştüren 14 yaşındaki Ramazan Can'ı, Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki pistinde ağırladı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan Ramazan Can, eski bisikleti motorsuz motosiklete dönüştürüp motosiklet sahibi olmayı ve Kenan Sofuoğlu ile görüşmeyi istedi.

Ramazan'ın bu hayalini öğrenen Kenan Sofuoğlu, sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine ailesine ulaşıp Ramazan Can'ı Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki pistine davet etti.

Babası Mehmet Yaşar Can ile piste gelen Ramazan Can, Sofuoğlu ile buluştu.

Ramazan ve babasıyla bir süre sohbet eden Sofuoğlu, kask, elbise ve eldiven giydirdiği Ramazan ile motosiklet kullandı.

İlk kez motosiklete bindiği için heyecanlı olduğu görülen Ramazan'a, Kenan Sofuoğlu ve Yamaha Türkiye tarafından motosiklet, elbise, kask ve eldiven hediye edildi.

Hediye için Sofuoğlu ve Yamaha takımına teşekkür eden Ramazan Can, daha sonra motosikletiyle pistte tur attı.

Ramazan da Kenan Sofuoğlu'na üzerinde "motorsuz motosiklete" çevirdiği bisikleti ve Sofuoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.

"Beni hayrete düşürdü çünkü motosikleti hemen kullanabildi"

Kenan Sofuoğlu, basın mensuplarına, Ramazan'ın bisikletine yaptığı tasarımı çok beğendiğini söyledi.

"Bisikleti eski görünce aklımdan 'Ramazan'a bisiklet mi alsam?' diye geçirdim." diyen Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Sonrasında dedim ki 'Ramazan'a ulaşalım, Sakarya'ya çağırıp motosiklete bindireyim.' ama sadece bindirmekle kalmayalım, bu kadar hevesli bir çocuk, Yamaha markasına rica ettim, hemen motosikletini gönderdiler. Ramazan'ın haberi yoktu bu arada. Sadece benimle motosiklet kullanmaya gelmişti."

Sofuoğlu, bugüne kadar motosiklete bindirdiği birçok kişinin daha ilk turda çığlıklarla inmek istediğini fakat 2-3 tur atmasına rağmen Ramazan'dan ses çıkmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üçüncü turda, 'Korkuyor musun hiç?' diye sordum. 'Yok ağabey, devam.' dedi ve tur atmaya devam ettik. Ardından, 'Hiç motosiklet kullandın mı?' dediğimde, 'Hiç kullanmadım.' dedi. İmkanı da yokmuş. Sonra kendisine hediye ettiğim motosikleti çıkardım. Beni de hayrete düşürdü çünkü motosikleti hemen kullanabildi. 'Ara parkurda kullan.' dedim, Ramazan'ı bir anda pistte gördük. Maşallah çok becerikli, soğukkanlı.

Ramazan'ın yaşındaki çocukları burada eğitiyoruz. Onları gelecekte dünya şampiyonalarında yarışabilen sporcular haline getirmek için güzel projelerimiz var. İnşallah ileride Ramazan'ı da bu projeye dahil etmek istiyorum. Tabii bu sene koronavirüs nedeniyle birçok organizasyon iptal edildi ama önümüzdeki yıl inşallah Türkiye'de yapacağım elemelere Ramazan'ı da davet edeceğim. Belki Ramazan çok yetenekli bir çocuktur ve ileride ülkemizi temsil eden bir sporcu da olabilir. Bugün onun bir hayalini gerçekleştirdik."

"Motosikletimin olmasını istiyordum ve oldu"

Ramazan Can ise küçüklüğünden beri motosiklete binmeyi çok istediğini belirterek, daha sonra aklına böyle bir fikir geldiğini ve harekete geçtiğini anlattı.

Kenan Sofuoğlu ile motosiklet kullandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Ramazan, "Onunla motora binmeyi hayal etmiştim. Hayallerim gerçekleşti. Hiç de korkmadım. Motosikletimin olmasını istiyordum ve oldu. Kenan ağabeye çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"Oğlum Kenan ağabeyinin izinden gidiyor"

Baba Mehmet Yaşar Can, oğlunun hayalini gerçekleştirdiği için Sofuoğlu'na teşekkür etti.

Oğlunun heyecandan uyuyamadığını aktaran Can, "Hatta rüya bile görüyordu. Kenan Bey'in bizi Trabzon'dan buraya davet etmesine çok sevindik. Ramazan'a motosiklet sürdürmesi ayrı bir duygu. Çok sevinçliyim, sebep olanlardan Allah razı olsun. Kenan Bey, Ramazan gibi gençleri burada eğitiyor, ülkemizin böyle insanlara ihtiyacı var. Böyle şampiyonlara sahip çıkılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Can, oğlunun "Kenan ağabeyi"nin izinden gittiğini belirterek, "Çok başarılı, elektrik, elektronik hastası da bir çocuk. Bir şey buldu mu hemen onu tamir ediyor, atmıyor. Tehlikeli bir spor ama ülkemize faydalı biri olacaksa motosiklet sporcusu olmasını istiyorum. Kenan Bey'in yolunda gitmek güzel bir şey. İnşallah kaza bela olmadan onun gibi bir sporcu olur. O konuda yardımlarını da bekliyoruz." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu, bisikletini 'motorsuz motosiklete' dönüştüren çocukla buluştu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 3. Sayfa
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu Spor
Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı Spor
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi Sağlık
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Çevre yolundan karşıya geçmek isteyen yaya, feci şekilde can verdi
Çevre yolundan karşıya geçmek isteyen yaya, feci şekilde can verdi
Bir gün sonra evleneceği nişanlısından ayrılan şahıs intihara kalkıştı
Bir gün sonra evleneceği nişanlısından ayrılan şahıs intihara kalkıştı
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı
Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Hulusi Akar Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Reynmen Ozan Güven Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Podolski Ali Palabıyık Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Muğla Bursa
Şu an buradasınız: Kenan Sofuoğlu, bisikletini "motorsuz motosiklete" dönüştüren çocukla buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 17:50:43. #1.14#
title