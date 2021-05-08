Kemer Belediyesinden semt pazarlarına sıkı denetim
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Kemer Belediyesinden semt pazarlarına sıkı denetim

Kemer Belediyesinden semt pazarlarına sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kemer Belediyesi, son yayınlanan genelge sonrası pazar yerlerinde tedbirlerini aldı.

Kemer Belediyesi, son yayınlanan genelge sonrası pazar yerlerinde tedbirlerini aldı.

Tam kapanma sürecinde kapalı olan pazar yerlerinin son genelgeyle tekrar açılması dolayısıyla vatandaşlar pazar yerlerinde yoğunluk oluşturdu. İlçede kurulan pazar yerlerinde gerekli tüm önlemleri alan Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, HES kodu uygulamasının yanı sıra pazar girişlerinde vatandaşların ateşini ölçüp, ücretsiz maske dağıttı. Bugün ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü, açık olacak olan Beldibi, Göynük, Çamyuva, Tekirova, Kuzdere, Arslanbucak, Çıralı ve Kemer sebze pazarlarında da tüm önlemlerin alınacağı ve vatandaşların rahatlıkla pazar alışverişlerini yapabilecekleri belirtildi.

Öte yandan pazar yerinde alışveriş yaparken cüzdanını kaybeden bir kadın, zabıta ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, kısa sürede kaybolan cüzdanı bularak kadına teslim etti.

"Önlemlerimizi aldık"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Tam kapanma sürecinde kapalı olan pazar yerleri, son genelgeyle tekrar açıldı. Vatandaşlarımız pazar ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Biz belediye olarak tüm önlemleri aldık ve kontrolleri sağladık. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Halkımız da pandemi konusunda tüm tedbirlere uyarsa bu işin üstesinden geliriz." diye konuştu. - ANTALYA

Kemer Belediyesinden semt pazarlarına sıkı denetim
Kemer Belediyesinden semt pazarlarına sıkı denetim
Kemer Belediyesinden semt pazarlarına sıkı denetim
Kemer Belediyesinden semt pazarlarına sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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