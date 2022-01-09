Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de sürekli komşularının kendisini rahatsız ettiğini iddia eden Gönül Akçalı, bu iddialarını ispatlayabilmek için evinin çevresine güvenlik kamerası taktırdı. Kamer görüntülerini izleyen Akçalı, gördüklerine inanamadı.

Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi Nevşehir'de gerçek oldu. Gönül Akçalı adlı kadın, Nevşehir Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 8. katındaki bir daireyi satın aldı. Akçalı'nın iddiasına göre evi satan kişi tekrar almak istedi. Evin değerinden düşük bedel teklif edilince evi satmadığını söyleyen Akçalı yaptığı açıklamada, "İki yıl önce bu evi almıştım. Evi satan adam iki yıl sonra evi tekrar almak istedi. İki yıl önce dolar bozdurup almıştım. O gün bozdurduğum dolarları verirsen evi satarım dedim. İstediğim parayı vermeyince kiracıları üzerimize saldı. Kiracıları bana zarar vermeye başladı. Kimisi kapıma geldi kapımın kilidini kırdı. Tekrar anahtar değiştirdim. Kimisi kapıma tekme, tokatla yanaştı. Bizi korkutmak için gecenin bir yarısı kapıma terlik fırlattılar" şeklinde konuştu.

Kendisine verilen rahatsızlığın bunlarla da sınırlı olmadığını iddia eden Gönül Akçalı, "Gece gelerek doğal gazımın vanasını kapattılar. Aşağıdan su vanasını kapattılar. Her bir kiracıya bir şeyler yaptırıyor" dedi.

"Havalandırma deliklerinden gaz sıkıyorlar"

Komşuları tarafından evine biber gazı sıkıldığını iddia eden Akçalı, "Evimi havalandırmak için camlarımı açtığımda kimyasal gaz sıkıyorlar. Tekrar kapatmak zorunda kalıyorum. Bu da yetmiyormuş gibi lavabo ve havalandırma deliklerinden bile gaz sıkıyorlar. Boş buldukları yerlerden kimyasal gazlar sıkıyorlar" şeklinde konuştu.

"Oksijenimizi kestiler"

Daha önce gerekli yerlere müracaat ettiğini ancak iddialarını ispatlayamadığı için takipsizlik kararı verildiğini söyleyen Akçalı, "Çok zor durumdayız, yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyorum. Evde kalan yaşlı bir annem var. Nefes alamıyor. 4 buçuk aydır kimyasal gazlar ile mücadele ediyoruz. Gaz olayını ispat edemediğim için zor durumdayım. Allah'ın verdiği oksijeni bizden kestiler" ifadelerini kullandı.

"Bize deli diyorlar"

Evlerinden dışarı çıktıklarında komşuları tarafından 'deli' diye hitap ettikleri iddiasında bulunan Akçalı, "Komşularımız bize 'deli' diye hitap ediyor. 'Bunlar akli dengesini bozdu' diye iftira ediyorlar. Bunların birçoğunu kamera kayıtlarıyla ispat etmeye başladım" dedi.

İftiralarla da mücadele ettiğini söyleyen Gönül Akçalı, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair başvurularda da bulundu. Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Akçalı, buradan gelecek raporu beklediğini belirtti. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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