KÇÖ uzadı mı? 2021 Şubat kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Resmi gazete kararı! KÇÖ ne zamana kadar devam edecek?

Koronavirüs pandemisi kapsamında ortaya çıkarılan kısa çalışma ödeneği hakkında KÇÖ uzadı mı? 2021 Şubat kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zamana kadar devam edecek? sorularının yanıtları aranmaya devam ediyor. Peki, son tarih belli mi?

Türkiye'de 2020 yılı başından bu yana etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisinin ekonomik anlamda etkillerini azaltılması kapsamında pek çok adım atıyor. Resmi gazetede açıklanan karar hakkında merak edilenleri sizler için derledik. KÇÖ uzadı mı? 2021 Şubat kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

KÇÖ UZADI MI? 2021 ŞUBAT KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Bugünkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamalarında yer alan kısa çalışma ödeneği detayları şu şekilde;

Başkan Erdoğan açıklamasında konuya ilişkin;

Sermaye piyasalarından otomobil ve konut satışlarına kadar her alanda umut verici gelişmelerin yaşandığı bir yılı geride bıraktık. İnşallah salgın sonrası süreçte ülkemize duyulan güveni çok daha üst seviyelere taşıyacaktır. Organize Sanayi Bölgelerimizdeki elektrik üretim ve tüketimi yüzde 7,3 oranında artarak yeni dönemin işaretlerini vermeye başladı.

Elbette salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, nakti destek, işsizlik ödeneği başlıkları altında 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi desteği 17 Mart'a uzattık.

ÇİFTÇİYE İKİ MÜJDE BİRDEN

Çiftçilerimize iki müjde vermek istiyorum. Bay Kemal çok heyecanlanıyor, bu müjde neydi diye? Gübre desteklerini yüzde 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Buğdayy, arpa, çavdar yulaf ibi dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal.

Organik ve organo mineral gübre kullanan üreticilerimize ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme önerisini 20 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Bu destek ödemeleri ilkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikleri müddetçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz."