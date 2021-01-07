KBÜ'den "İstiklal Marşı Yılı"na özel etkinlikler

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında TBMM tarafından 2021'in "İstiklal Marşı yılı" ilan edilmesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında TBMM tarafından 2021'in "İstiklal Marşı yılı" ilan edilmesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerden ilki, KBÜ öğrenci ve mezunlarına yönelik olarak düzenlenen "Akif'in İzinde Bir Gençlik Şiir Yarışması" oldu. Yarışmaya başvuran öğrencilerin eserleri sosyal medya üzerinden takipçilerin beğenisine sunuldu.

Yayınlanan 31 adet eser arasından en fazla beğeni sayısına ulaşan ilk 10 eserin sahibi öğrenciye KBÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Mehmet Akif Ersoy'un Safahat kitabı, KBÜ logolu ürünler ve bazı hediyeler verildi.

Yarışmada seslendirdiği şiir ile 1. İlayda Üstün, 2. Fatma Yıldız, 3. ise Adem Özdemir oldu.

2021 "İstiklal Marşı Yılı" içerisinde devam edecek olan etkinliklerden bazıları ise, KBÜ'lü öğrencilerin kaleminden çıkacak duygu ve düşüncelerin yer aldığı "İstiklali ve İstikbali Anlamak" adlı kitap basımı ve "İstiklali ve İstikbali Anlamak" konulu sergi olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu