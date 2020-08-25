Kazım Kurt'tan EBTO'ya hayırlı olsun ziyareti
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Kazım Kurt'tan EBTO'ya hayırlı olsun ziyareti

EBTO Başkanı seçilen Dr. Nesrin Ekici ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, çalışmalarında başarılar diledi.

Kazım Kurt'tan EBTO'ya hayırlı olsun ziyareti
25.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:58

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Bilecik Tabip Odası'nı (EBTO) ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Bilecik Tabip Odası'nı (EBTO) ziyaret etti. EBTO Ata Soyer Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt EBTO Başkanı seçilen Dr. Ekici ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Kurt ve Ekici bir süre sohbet etti. Ziyaretin ana gündemi ise koronavirüs salgını ve bu salgına karşı yürütülen çalışmalar oldu.

Ekici ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, çalışmalarında başarılar diledi. Sağlık emekçilerinin pandemi sürecinde insanüstü bir çaba gösterdiğini belirten Başkan Kurt, bu nedenle sağlık emekçilerine teşekkür etti. Koronavirüs salgını ile mücadele edebilmek için kurulan Pandemi İl Koordinasyon Kurulunda sadece İl Sağlık Müdürlüğünün olduğunu belirten Başkan Kurt, bu kurulda EBTO'nun olmadığına dikkat çekti. Başkan Kurt, bu duruma tepki gösterdi. EBTO ile birlikte yapılacak her türlü işbirliğine hazır olduklarının altını çizen Başkan Kurt, Dr. Nesrin ekici ve yönetim Kuruluna başarılar diledi.

Başkan Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren EBTO Başkanı Nesrin Ekici,

Başkan Kurt'a desteği ve ziyareti için teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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