BALIKESİR - Kazdağları'nda yangın riskine karşı denetimler aralıksız sürüyor
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BALIKESİR - Kazdağları'nda yangın riskine karşı denetimler aralıksız sürüyor

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'de yangın riski nedeniyle girişlere kapatılan Kazdağları'nda denetimler aralıksız devam ediyor.

Balıkesir'de yangın riski nedeniyle girişlere kapatılan Kazdağları'nda denetimler aralıksız devam ediyor.

Antalya ve Muğla'da yaşanan orman yangınlarının ardından arttırılan tedbirler kapsamında Kazdağları'nda denetimler üst seviyeye çıkarıldı.

Ormanlık alanlara girilmesine müsaade etmeyen jandarma ve polis ekipleri, mangal, semaver, ateş yakılmasına izin vermiyor.

Bölgeye gelen vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, devriye atarak kontrollerini sürdürüyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Şıldak, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesir'in de yüzde 45'in üzerinde ormanlık alana sahip olduğunu söyledi.

Kazdağları'na çok daha fazla önem verdiklerini vurgulayan Şıldak, şöyle konuştu:

"Buradaki tedbirlerimiz en üst seviyede. Hem milli park olması hem stratejik önemiyle körfezin adeta oksijen deposu olan bu orman varlığımızı korumak için üstün bir gayret içerisindeyiz. İlimizde Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir kısım araç, gereç ve personel yangın bölgelerinde bulunuyor. Büyükşehir Belediyemizde bulunan itfaiyemizin de bir kısmı Muğla ve Antalya'ya gönderildi. Bu durumu herhangi bir zafiyete düşürmemek için bütün planlarımızı yaptık, tedbirlerimizi aldık."

Şıldak, ormanda veya buralara yakın yerlerde asla ateş yakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

BALIKESİR - Kazdağları'nda yangın riskine karşı denetimler aralıksız sürüyor
BALIKESİR - Kazdağları'nda yangın riskine karşı denetimler aralıksız sürüyor
BALIKESİR - Kazdağları'nda yangın riskine karşı denetimler aralıksız sürüyor
BALIKESİR - Kazdağları'nda yangın riskine karşı denetimler aralıksız sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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