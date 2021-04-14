Kazakistan'da ramazanın gelmesiyle pazarlar hareketlendi
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Kazakistan'da ramazanın gelmesiyle pazarlar hareketlendi

Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Kazakistan'da ramazanın gelmesiyle pazarlar hareketlendi

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da vatandaşlar, ramazan ayının gelmesiyle kurulacak iftar sofraları için pazarlara akın ediyor.

Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da vatandaşlar, ramazan ayının gelmesiyle kurulacak iftar sofraları için pazarlara akın ediyor.

Kazakistan'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da ramazanı evlerinde geçirecek.

Başkent Nur Sultan'ın eski merkezinde yer alan Astanalık Pazarı'nda ramazanın gelmesiyle yoğunluk da arttı.

Sağlık kurallarının sıkı denetlendiği ve girişlerinde ateş ölçerlerin yer aldığı pazarda, esnaf maske ve eldiven takarken, her tezgah başında dezenfektanlar bulunuyor.

Taze sebze ve meyvenin yanı sıra ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma çeşitlerinin satıldığı tezgahlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Pazar esnafından Bağım Tölepbergenova, ramazanın gelmesiyle yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını vurguladı.

Ramazan alışverişi için pazara gelen vatandaşlar da fiyatların diğer yerlere göre daha avantajlı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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