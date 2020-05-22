Kazakistan'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye umut oldu NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları, 5 ağır hastaya nakledildi.

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları, 5 ağır hastaya nakledildi.

Milli Bilimsel Kardiyoloji Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Pya, düzenlediği basın toplantısında, salgınla ilgili zorluklara rağmen ülkede 2019 Ağustos'tan bu yana ilk defa organ nakli yapıldığını belirtti.

Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organlarının 18 Mayıs'ta 5 kişiye nakledildiğini aktaran Pya, "Merkezimizde 35 yaşındaki bir hastaya kalp, 41 yaşındaki başka bir hastaya akciğer nakli yapıldı. Başkentteki başka bir tıp merkezinde 2 hastaya böbrek nakledildi. Hastanın karaciğeri de Almatı'da bir hastaya bağışlandı." ifadesini kullandı.

Yuriy Pya, organların nakline izin vererek insanların hayatını kurtarmalarından dolayı beyin ölümü gerçekleşen kişinin yakınlarına da teşekkür etti.

İnsanların beyin kanaması, trafik kazası ve normal şartlarda hayatını kaybettiklerine, dolayısıyla potansiyel bağışçı sayısının oldukça fazla olduğuna işaret eden Pya, ancak tespit edilen ve akrabaları organlarının nakline izin veren donör sayısının ise oldukça düşük olduğunu söyledi.

Yuriy Pya, ülkesinin salgın şartlarında kalp ve akciğer nakli yapan Orta Asya'daki tek ülke olduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA