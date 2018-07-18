Kaza Yapan Minibüs Saatler Sonra Alev Alev Yandı

Sivas-Kayseri karayolunda kaza yapan araç kazadan saatler sonra alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Sivas-Kayseri karayolu sınırında bulunan Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan minibüs kazadan saatler sonra yanmaya başladı. Alev alev yanan minibüs yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Minibüs alev alev yanarken çevredeki vatandaşlarda bu anları telefonları ile kaydetti. - SİVAS