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Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Kayserispor havlu atmadı.

07.07.2020 00:53 | Son Güncelleme: 07.07.2020 01:00

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Kayserispor havlu atmadı. Umarım son 4 maçta da en iyisini yapıp ligde kalacağız." dedi.

Prosinecki, sahalarında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebir etti.

Oyuncularının gerçekten inanılmaz bir maç oynadıklarını ve çok iyi bir maç çıkardıklarını belirten Prosinecki, şunaları söyledii:

"Büyük oynadılar diyabiliriz aslında. Beşiktaş gibi gerçekten iyi bir takıma karşı inanılmaz bir galibiyet aldılar Çünkü çok istediler, çok savaştılar. Belki biraz şansa ihtiyacımız vardı. Zaten savaştığınız, çalıştığınız zaman şans yüzünüze gülüyor. Bizim bu aldığmız galibiyetler bir tesadüf değil. Son 4 maçımızda 3 galibiyet aldık ve kaybettiğimiz Fenerbahçe maçı da gerçekten çok şansız ve son dakikalarda yediğimiz 2 gol ile kaybettiğimiz bir maçtı. Şu an bunun tadını çıkaracağız. Bugün iyi bir galibiyet aldık, müthiş bir oyun oynadık. Fakat perşembe günü Rize maçımız var. Üç gün sonra, hemen kısa bir süre içinde gelen maç. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. İlk geldiğimde buraya onlarla çok konuştuk. Şu an karekterli, savaşan ve grup halinde oynayan bir takım yarattık. Tekrar söylüyorum, Kayserispor havlu atmadı. Umarım son 4 maçta da en iyisini yapıp ligde kalacağız."

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise koştukları ve çok mücadele ettikleri için Kayseri ekibini tebrik etti.

Oyuna iyi başladıklarını ve ilk yarında kontrolün tamamen kendilerine olduğunu belirten Yalçın, çok net 3-4 tane pozisyonları olduğunu, onları skora çevirebilmeleri halinde ilk yarıda oyunu bitirme fırsatları olduğunu ifade etti.

Bu fırsatları çok basit bir şekilde harcadıklarını kaydeden Yalçın, şunları söyledi:

"İkinci yarıda genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var. Özellikle yediğimiz 2 golde iki oyuncumuzun da hatası var ama olacak bu hatalar. Onların önüne geçemeyiz. Onlar da böyle öğrencekler, hata yapmamayı. Zaman zaman genç oyuncular da bu tür hatalar olabiliyor, bunlar çok doğal şeyler. Bunu olgunlukla karşılamamız gerekiyor. O dakikalardan sonra oyunu çevirmek tabi kolay değil. 2-1 geriye düştükten sonra takımın moral ve motivasyonu da çok aşağıya düştü. Yaptığımız hamleler ile oyunu iyice riste ettik, yani savunma anlayışımızı kaybettik. Neticesinde kontra ataktan bir gol daha yedik. Bizim için iyi bir gece olmadı. Öncelikle üzgünüz onu söyleyeyim ama önümüzde kalan 4 hafta var. Bugün kazanabilseydik sıralamada iyi bir pozisyon alabilirdik. Yani bir basamak daha yukarı çıkacaktık ama maalesef kısmet olmadı. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi etmeye çalışacağız."

Futabolda yapılan hataların cezalarının hemen kesildiğini kaydeden Yalçın, "Biz de bugün bu cezaları gördük, yediğimiz ilk 2 golde. Yapacak bir şey yok. Bu hatalar, bu oyun içerisinde oluyor maalesef. Umarım bundan sonra böyle basit hatalar yapmayız. Kayseri kalecisi oyunun özellikle ilk yarısında yaklaşık 3-4 tane çok net pozisyon kurtardı. Onu da tebrik etmek lazım. İyi bir oyun oynadı bu akşam. Kayseri takım da iyi mücadele etti, çok koştular. Onları da tebrik etmek lazım. Biz yolumuza bakacağız." diye konuştu.

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Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından

Kaynak: AA

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