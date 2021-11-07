Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: Keşke bugün hakem konuşmasaydık

Hakemlerin daha dikkatli karar vermeleri gerektiğinin altını çizen Ali Çamlı, "Bir kulübün kaderiyle oynuyorsunuz. Maç bitmiş, bir buçuk dakika daha oynatıyorsun. ve penaltı çalıyorsun, çal ama zamanında maçı bitir. Bir kasıt aramıyorum ama hep bize denk geliyor. Kayserispor maçlarında Cüneyt Çakır aslan kesiliyor. Sürekli bizi kıymaya dönük hareketler. Vicdanı ile hesaplaşsın. Söylemek istediğim çok şey var ama söylemek istemiyorum. Federasyon başkanımız da çalışıyor bu işler düzelsin diye. Hakemler dikkatli düdük çalsın. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum, sevdiğimiz bir başkanı var. Bugünkü maç kaliteli bir maçtı. Spor kamuoyuna iyi bir maç izlettik" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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