Kayserili dağcılar, Erciyes ve Ağrı Dağı'na zafer tırmanışı yapacak

Kayserili dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erciyes ve Ağrı Dağı'nın zirvesine aynı anda tırmanış gerçekleştirecek.

Kayserili dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erciyes ve Ağrı Dağı'nın zirvesine aynı anda tırmanış gerçekleştirecek.

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Tırmanışı'na katılacak dağcılardan 40'ı Erciyes'e, 10'u Ağrı Dağı'na tırmanacak.

Kulüp Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıldır 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erciyes'in zirvesine tırmanış düzenlediklerini, bu yıl ilk defa kulüp olarak Ağrı Dağı'na da zafer tırmanışı yapacaklarını söyledi.

Ağrı Dağı'na 27 Ağustos'ta, Erciyes'e ise 29 Ağustos'ta kuracakları kamplarla etkinliklerine başlayacaklarını ve 30 Ağustos'ta her iki dağın zirvesine ulaşacaklarını belirten Yılmaz, "30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erciyes'e yaptığımız tırmanış geleneksel hale geldi. Bu yıl ilk defa Ağrı'ya tırmanış gerçekleştireceğiz. 30 Ağustos günü her iki dağın da zirvesine ulaşmayı hedefliyoruz. Dağcılarımız Erciyes ve Ağrı'nın zirvesinde cep telefonu ile canlı yayın yaparak birbirlerini selamlayacaklar." diye konuştu.

Yılmaz, etkinliği çok önemsediklerini, Türk milletinin bağımsızlık meşalesini zirveye taşıdığı bir günde, kendilerinin de Anadolu'nun iki önemli zirvesinde olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde yapılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zirveye taşınmıştır. Biz de bu kutlu günde Anadolu topraklarının iki ulu dağının zirvesinde olacağız. 30 Ağustos ruhu, milli vicdanda hala canlıdır. Bizler de bu ülkenin gençlerine hizmet eden insanlar olarak, bu ruhu gençlerin vicdanlarında canlı tutmaya ve bu etkinlikleri her milli bayramda yapmaya çalışıyoruz. Ben şu anda 65 yaşındayım. 30 yıldır bireysel ya da kulüp faaliyetleri kapsamında zafer tırmanışı yapmışımdır ama her yıl aynı heyecan ve coşkuyla bu etkinliklere katılıyorum. Genç dağcıları da bu heyecana ortak etmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil