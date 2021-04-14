KAYSERİ TOPLADIĞI ESKİ TAŞLARLA EVİNİN BAHÇESİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ
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KAYSERİ TOPLADIĞI ESKİ TAŞLARLA EVİNİN BAHÇESİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de emekli mobilyacı Mahmut Gengeç (61), eski dönemlerde yalak, kuyu ağzı, şırahane, dam bacası olarak kullanılan taşları evinin önünde sergiliyor.

KAYSERİ'de emekli mobilyacı Mahmut Gengeç (61), eski dönemlerde yalak, kuyu ağzı, şırahane, dam bacası olarak kullanılan taşları evinin önünde sergiliyor.

Hacılar ilçesi Yediağaç mahallesinde oturan 4 çocuk babası Mahmut Gengeç, 20 yıl önce evine gelirken yol kenarında bulunan hafriyat içinde yalak taşını gördü. Gengeç, yok olmaması için taşı alarak evinin bahçesine götürdü. Ardından bu tür taşlara merak saran Gengeç, o günden sonra yalak taşının yanı sıra kuyu ağzı, şırahane, değirmen, soku ve dam bacası taşlarının koleksiyonunu yapmaya başladı. Gengeç, biriktirdiği farklı türlerdeki 400 taş ile evinin bahçesini müzeye çevirdi. Mahmut Gengeç, eski dönemlerde kullanılan taşların kendisinde merak uyandırdığını belirterek, "Tarihe her zaman merakım vardı. Hikayem 20 yıl önce yol kenarında bulduğum bir taştan başlıyor. Bahçemde oluşturduğum 400 eserlik taşların bir kısmını para ile satın alırken, diğer kısmı da tarafıma hediye edildi. Geçmiş dönemlerde kullanılan birçok taşı değerlendirmek amacıyla aldım. Bahçeme müze kurma nedenim, insanların ziyaret etmeleri ve bu eserleri görmeleridir. Son dönemlerde ilçemizde başlayan kentsel dönüşüm nedeniyle tarihi niteliği taşıyan birçok taşı arabamla alarak müzeme getirdim. Umarım müzemi daha da büyüteceğim" diye konuştu.

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Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-

KAYSERİ TOPLADIĞI ESKİ TAŞLARLA EVİNİN BAHÇESİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ
KAYSERİ TOPLADIĞI ESKİ TAŞLARLA EVİNİN BAHÇESİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ
KAYSERİ TOPLADIĞI ESKİ TAŞLARLA EVİNİN BAHÇESİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ
KAYSERİ TOPLADIĞI ESKİ TAŞLARLA EVİNİN BAHÇESİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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