Kayseri Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci'den salgın sonrasına hazırlık çağrısı Açıklaması

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye'nin salgın sonrası döneme hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte hedeflerimize ulaşmamızın en önemli unsurları, teknolojik dönüşümü sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak ve verimliliğimizi artırmak olmalıdır.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye'nin salgın sonrası döneme hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte hedeflerimize ulaşmamızın en önemli unsurları, teknolojik dönüşümü sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak ve verimliliğimizi artırmak olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans sistemiyle düzenlenen meclis toplantısında konuşan Büyüksimitci, 2020 yılında küresel ekonominin gündeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olduğunu belirtti.

Kovid-19'un ekonomiler üzerindeki etkisine değinen Büyüksimitci, "Pandemi nedeniyle küresel tedarik zincirlerinin işleyişi bozuldu, kısıtlamalar küresel finans piyasalarında keskin düşüşlere yol açtı. Uluslararası ekonomi kurumlarınca, 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren en yüksek küçülmenin yaşandığı dönem olarak görülüyor. Bazı hesaplamalara göre de salgının dünya ekonomisine verdiği zararın 3,4 trilyon dolar civarında olduğu belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de de özellikle geçen yılın mart-haziran döneminde üretimin yavaşladığı, talebin daraldığı ve ticaretin duraksadığına dikkati çeken Büyüksimitci, izolasyonların kısmen kaldırılmaya başlandığı 2020 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla toparlanma görüldüğünü ve Türkiye'nin yüzde 6,7 büyüdüğünü aktardı.

Bundan sonraki süreçte de bu büyümenin sürdürülebilmesi gerektiğini ifade eden Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Yılın son çeyreğinde ivmelenme azalsa da öncü rakamlar pozitif bir büyüme göreceğimize işaret ediyor. Ülkemizde ve tüm dünyada uygulanmaya başlanan Kovid-19 aşısı ile pandeminin ekonomiye olan olumsuz etkilerinin azalacağını umuyoruz. Türkiye'nin salgın sonrası döneme hazırlıklı olması gerekiyor. Salgın sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde öne çıkmak, rekabetçiliği artırmak, yeni tedarik ağının içinde var olmak için yeni politikalar üretmek zorundayız. Bundan sonraki süreçte hedeflerimize ulaşmamızın en önemli unsurları, teknolojik dönüşümü sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak ve verimliliğimizi artırmak olmalıdır."

Kayseri'nin ihracatını da değerlendiren Büyüksimitci, 2020 yılında ithalatın yaklaşık iki katı ihracat yaptıklarını, Kayseri'nin cari açığa pozitif katkı veren ve artı değer üreten bir şehir olduğunu belirtti.

Her geçen yıl ihracatçı firma sayılarının arttığını vurgulayan Büyüksimitci, geçen yıl 1583 olan ihracatçı firma sayısının bu yıl 1684'e ulaştığını, mobilya ve elektrikli ev aletleri ihracatında Türkiye'de ikinci, kablo üretiminde ise üçüncü sırada olduklarını açıkladı.

Toplantının sonunda TOBB Türkiye 100 yarışmasında dereceye giren Vilinze Mobilya, Biletal İç ve Dış Ticaret AŞ ve Form Demir Çelik firmalarına, Kayseri ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı Büyüksimitci tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin