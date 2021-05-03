Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan'dan üretime destek çağrısı
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Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan'dan üretime destek çağrısı

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan'dan üretime destek çağrısı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Ekonomi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sanayicilerin mücadelesinin desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sanayicilerin mücadelesinin desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Nursaçan, yazılı açıklamasında kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının yerinde bir karar olduğunu belirterek sanayide çarkların dönmeye devam etmesi adına da Kredi Garanti Fonu, can suyu kredileri ve sektörlere özel desteklerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kapanma ile birlikte üretimdeki çarkların da yavaşlayacağına dikkati çeken Nursaçan, "Yaşayan komplike bir sistem olan ve pek çok unsuru bünyesinde barındıran üretim çarkı, asla durmamalıdır. Çünkü üretimdeki zayıflama bile domino etkisi ile farklı sektörlerde aynı anda hasara yol açabilme ve bütün ekonomiyi etkisi altına alma potansiyeline sahiptir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılara, Kovid-19 salgınının ağır baskılarına rağmen sanayicilerin, yılmadan ve yorulmadan, büyük bir mücadele verdiğini aktaran Nursaçan, şunları kaydetti:

"Hammadde fiyatlarındaki artış, hammadde temini konusundaki güçlükler ve artan faizler sebebiyle finansal kaynaklara ulaşmadaki zorluklar sanayi üretimini tehdit eden önemli problemlerin başında gelmektedir. Oysa sanayicilerimizin, üreticilerimizin, reel kesimin finansal olarak yeni ekonomik paketlerle desteklenmesi, üretimin devam etmesi açısından hayati önem arz etmektedir. Türkiye ekonomisinin ayakta kalması, güçlenmesi ve katma değer üretebilmesinin yolu üretimin sürdürülmesinden geçmektedir."

"Üretim heyecanı getirecek yeni destekler bekliyoruz"

Kayseri'de de üretimin büyük fedakarlıklarla sürdürüldüğünü belirten Nursaçan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin üretim üslerinden olan Kayseri'de sanayicilerimiz canını dişine takarak üretime devam etmektedir. Kayseri özelinde kredi kullanım oranı bir hayli düşüktür. Ancak hazıra dağlar dayanmaz misali zorluklar baş göstermiştir. Son zamanlarda gelen sinyaller, yapılan büyük fedakarlıkların şirketlerde aşırı bir yorgunluğa sebebiyet verdiğine işaret etmektedir. Devletimizin ilgili kurumları pandemi sürecinde çok önemli çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Tüm bunlara ilave olarak sanayicilerimizin yorgunluğunu alacak ve ekstra üretim heyecanı getirecek yeni destekler bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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