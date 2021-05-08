Kayseri'den 32 ülkeye Türk lokumu ihracatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'den 32 ülkeye Türk lokumu ihracatı

Kayseri'den 32 ülkeye Türk lokumu ihracatı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'deki fabrikalarında 3 kuşaktır lokum üretimi yapan 4 kuzen, yılın ilk çeyreğinde 32 ülkeye yaklaşık 300 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Kayseri'deki fabrikalarında 3 kuşaktır lokum üretimi yapan 4 kuzen, yılın ilk çeyreğinde 32 ülkeye yaklaşık 300 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Çarşıbaşı Süt Mamülleri ve Şekerleme Sanayi Limited Şirketi ortaklarından İş Geliştirme Direktörü Yavuz Çarşıbaşı, AA muhabirine, 1946 yılında dedelerinin tek kazan imalat ile başlattığı mesleklerini üçüncü kuşak olarak "kurumsal aile şirketi'" yaklaşımı ile devam ettirdiklerini söyledi.

200'ün üzerinde lokum çeşidi var

Osmanlı'dan gelen bir Türk tatlısı olan lokumu, önceleri Kayseri ve civar illere, ardından Türkiye'ye, şimdi de dünyanın dört bir tarafına gönderdiklerini vurgulayan Çarşıbaşı, "Lokum çeşidimiz 200'ün üzerindedir. Bunlar meyveli, çerezli ve özel lokumlarımız olarak 3 ana gruptur. İlave olarak son zamanlarda gluten hassasiyeti olan müşterilerimizin talebi üzerine glutensiz lokumlarımızı da ürettik ve satışa sunduk. Glutensiz ürün grubumuzu sadece lokum özelinde değil lokum harici 19 farklı çeşit ile geliştirdik ve hem yurt içine hem de yurt dışına satmaya başladık." diye konuştu.

Çarşıbaşı, firmada 48 kişinin çalıştığını ve daha çok kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gururlanıyoruz. Her lokumumuzu gönderdiğimiz ülkeden mesaj, geri dönüş alıyoruz. 'Siz Kayseri'den lokum gönderdiniz, çok mutlu olduk' diyorlar. Bu şekilde farklı duygusal tebrikler alıyoruz. Ürünlerimizi ilk defa alan yabancılar da kalitemiz konusunda güzel tespitlerde bulunuyor. İhracatta ilk satışımızı Amerika'ya yaptık. Amerika'daki birçok eyalete ayrı ayrı satışlarımız var. Avustralya, Çin, Rusya, Azerbaycan, en son Kenya, bütün kıtalarda varız diyebilirim."

Çarşıbaşı, yılın ilk üç ayında 32 ülkeye 300 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, yıl sonunda bu rakamı 2 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kayseri'den 32 ülkeye Türk lokumu ihracatı
Kayseri'den 32 ülkeye Türk lokumu ihracatı
Kayseri'den 32 ülkeye Türk lokumu ihracatı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz, burası açık ve net
Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz, burası açık ve net
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'den 32 ülkeye Türk lokumu ihracatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 11:34:28. #1.16#

title