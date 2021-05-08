Kayseri'den 32 ülkeye Türk lokumu ihracatı

Kayseri'deki fabrikalarında 3 kuşaktır lokum üretimi yapan 4 kuzen, yılın ilk çeyreğinde 32 ülkeye yaklaşık 300 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Kayseri'deki fabrikalarında 3 kuşaktır lokum üretimi yapan 4 kuzen, yılın ilk çeyreğinde 32 ülkeye yaklaşık 300 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Çarşıbaşı Süt Mamülleri ve Şekerleme Sanayi Limited Şirketi ortaklarından İş Geliştirme Direktörü Yavuz Çarşıbaşı, AA muhabirine, 1946 yılında dedelerinin tek kazan imalat ile başlattığı mesleklerini üçüncü kuşak olarak "kurumsal aile şirketi'" yaklaşımı ile devam ettirdiklerini söyledi.

200'ün üzerinde lokum çeşidi var

Osmanlı'dan gelen bir Türk tatlısı olan lokumu, önceleri Kayseri ve civar illere, ardından Türkiye'ye, şimdi de dünyanın dört bir tarafına gönderdiklerini vurgulayan Çarşıbaşı, "Lokum çeşidimiz 200'ün üzerindedir. Bunlar meyveli, çerezli ve özel lokumlarımız olarak 3 ana gruptur. İlave olarak son zamanlarda gluten hassasiyeti olan müşterilerimizin talebi üzerine glutensiz lokumlarımızı da ürettik ve satışa sunduk. Glutensiz ürün grubumuzu sadece lokum özelinde değil lokum harici 19 farklı çeşit ile geliştirdik ve hem yurt içine hem de yurt dışına satmaya başladık." diye konuştu.

Çarşıbaşı, firmada 48 kişinin çalıştığını ve daha çok kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gururlanıyoruz. Her lokumumuzu gönderdiğimiz ülkeden mesaj, geri dönüş alıyoruz. 'Siz Kayseri'den lokum gönderdiniz, çok mutlu olduk' diyorlar. Bu şekilde farklı duygusal tebrikler alıyoruz. Ürünlerimizi ilk defa alan yabancılar da kalitemiz konusunda güzel tespitlerde bulunuyor. İhracatta ilk satışımızı Amerika'ya yaptık. Amerika'daki birçok eyalete ayrı ayrı satışlarımız var. Avustralya, Çin, Rusya, Azerbaycan, en son Kenya, bütün kıtalarda varız diyebilirim."

Çarşıbaşı, yılın ilk üç ayında 32 ülkeye 300 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, yıl sonunda bu rakamı 2 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan