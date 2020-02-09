Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler, 8 poşet halinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdikleri operasyonda A.K, A.A. ve H.O'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.