Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

09.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:52
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.


İl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, 8 poşet halinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdikleri operasyonda A.K, A.A. ve H.O'yu gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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