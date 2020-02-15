Kayseri'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Kayseri'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Kayseri'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Melikgazi İlçesi Kıranardı Mahallesi Yeşildere Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Semiha Naci'den (63) bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Naci'nin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenme ihtimali üzerinde duran ekipler, cenazesini otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.