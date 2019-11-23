Kayseri'de şüpheli ölüm

23.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:50

Kayseri'de 63 yaşındaki kişi tek başına kaldığı evinde ölü bulundu.

Melikgazi ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiğdem Sokak Gamze Apartmanı'nın bodrum katında tek başına kalan 63 yaşındaki Mehmet Gümüş'ten bir süredir haber alamayan komşuları eve geldi.

Gümüş'ün kapıyı açmaması üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Kapıyı açıp eve giren polis ekipleri, Gümüş'ün yerde hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından yapılan incelemelerin ardından Gümüş'ün cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA