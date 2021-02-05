Kayseri'de Müftülük ile İlahiyat Fakültesi arasında protokol imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kayseri'de Müftülük ile İlahiyat Fakültesi arasında protokol imzalandı

05.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:10
Kayseri'de Müftülük ile İlahiyat Fakültesi arasında protokol imzalandı

İl Müftülüğü ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi arasında eğitim iş birliği yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

İl Müftülüğü ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi arasında eğitim iş birliği yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, imza töreninde konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, müftülüğün hem paydaş hem de kardeş kuruluşları olduğunu belirtti.

Protokolün önemine dikkati çeken Prof. Dr. Yeşilyurt, "Karşılıklı işbirliği sağlama, personel yardımlaşmasını sağlama ve aynı zamanda öğrencilerimize dersleriyle ilgili uygulama imkanı verebilme açısından bu protokol bizim için yararlı ve anlamlı olacaktır. İnşallah bu protokol ile birlikte zaten var olan ilişkilerin de resmen adını koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Şahin Güven de Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile ülkedeki bütün ilahiyat fakülteleri ve İslami ilimler fakültelerinin iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Kendisinin de ilahiyat fakültesinin bir üyesi olduğunu hatırlatan Güven, fakülte öğretim üyelerinin kendilerine cuma vaazlarında, ramazan etkinliklerinde ve diğer ilmi faaliyetlerde destek verdiğini ifade etti.

Protokolle kurumlar arasında bilimsel, eğitsel ve mesleki çalışmalar konusunda işbirliği imkanlarının geliştirilmesinin amaçlandığı, bu çerçevede akademisyenlerin çeşitli kademelerden din görevlileri ve ilahiyat fakültesi öğrencileri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Didem Kınalı Yıldız Tilbe
Spor Ömer Ali Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Dna Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de Müftülük ile İlahiyat Fakültesi arasında protokol imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 12:13:53. #1.16#
title