Kayseri'de Müftülük ile İlahiyat Fakültesi arasında protokol imzalandı

İl Müftülüğü ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi arasında eğitim iş birliği yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, imza töreninde konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, müftülüğün hem paydaş hem de kardeş kuruluşları olduğunu belirtti.

Protokolün önemine dikkati çeken Prof. Dr. Yeşilyurt, "Karşılıklı işbirliği sağlama, personel yardımlaşmasını sağlama ve aynı zamanda öğrencilerimize dersleriyle ilgili uygulama imkanı verebilme açısından bu protokol bizim için yararlı ve anlamlı olacaktır. İnşallah bu protokol ile birlikte zaten var olan ilişkilerin de resmen adını koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Şahin Güven de Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile ülkedeki bütün ilahiyat fakülteleri ve İslami ilimler fakültelerinin iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Kendisinin de ilahiyat fakültesinin bir üyesi olduğunu hatırlatan Güven, fakülte öğretim üyelerinin kendilerine cuma vaazlarında, ramazan etkinliklerinde ve diğer ilmi faaliyetlerde destek verdiğini ifade etti.

Protokolle kurumlar arasında bilimsel, eğitsel ve mesleki çalışmalar konusunda işbirliği imkanlarının geliştirilmesinin amaçlandığı, bu çerçevede akademisyenlerin çeşitli kademelerden din görevlileri ve ilahiyat fakültesi öğrencileri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin