Kayseri'de bir oto yedek parçası dükkanında çıkan yangın söndürüldü
21.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:14
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir oto yedek parçası dükkanında sobadan çıkan yangın hasara neden oldu.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir oto yedek parçası dükkanında sobadan çıkan yangın hasara neden oldu.
Şeker Mahallesi 82. Sokak'ta bulunan oto yedek parçası satılan bir dükkanın çatı katında sobadan yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan