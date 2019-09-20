Kayseri 42 yıllık fırıncı yılın ahisi seçildi

20.09.2019 12:29

42 yıllık fırıncı yılın ahisi seçildi

Kayseri'de, 15 yaşından itibaren 13 yıl fırınlarda çırak ve kalfa olarak çalışıp, 1990 yılında kendi fırınını açan Mehmet Türkmenoğlu (57) Esnaf Odaları Birliği tarafından 'yılın ahisi' seçildi.

Evli ve 3 çocuk sahibi Mehmet Türkmenoğlu, 1977 yılından 1990'a kadar kentte bulunan fırın dükkanlarına çırak ve kalfa olarak çalıştı. Mesleğine vitrine ekmek dizerek başlayan Türkmenoğlu, yıllar sonra kendi işyerini kurdu. Şimdi 3 çocuğu ile birlikte çalışan Türkmenoğlu, geçimini bu meslekle sağladı. Meslekte 42 yılı geride bırakan Türkmenoğlu, bu süre zarfında ise çok sayıda usta yetiştirdi.

YILIN AHİSİ SEÇİLDİ

Esnaf Odaları Birliği, 32'inci Ahilik Haftası'nda Mehmet Türkmenoğlu'nu yılın ahisi seçti. Türkmenoğlu, Ahilik felsefesi ile mesleğini yapmaya çalıştığını söyledi. Türkmenoğlu, Çıraklık döneminde ekmek dizip, yerleri temizlerdim. Sonra ustam bana hamur verdi ve ben de bu hamuru ekmek yaptım. 42 yıldır da bu mesleği yapıyorum. Meslekten kazandığımla çocuklarıma baktım, büyüttüm ve 3 oğlum da benim gibi fırıncı. Şimdilerde çırak yetişmiyor, hatta çalışan işçi bile bulamıyoruz. Fırıncılık zor; ancak çok güzel bir meslek dedi.

Türkmenoğlu, mesleğini halkı gözeterek yaptığı için yılın ahisi ödülünü almaya hak kazandığını söyleyerek, Meslek hayatım boyunca temizliğe ve gramaja çok önem verdim. Asla yemediğimi, yedirmedim. Ahilik felsefesini kendime düstur edindiğim için kıymetli büyüklerimiz beni yılın ahisi seçmişler. Hepsine teşekkür ederim. Çırak ve kalfa kardeşlerime nasihatim; yaptığınız her işte halkı ve hakkı gözetin. Sofraların olmazsa olmazı olan ekmeği temiz ortamlarda ve gramajlarına uyarak üretin. Ahilik felsefesini benimseyin ve buna göre yaşayın şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA