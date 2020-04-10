Kaymakam Yavuz'dan Polis Haftası kutlama mesajı
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Kaymakam Yavuz'dan Polis Haftası kutlama mesajı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:44
Kaymakam Yavuz'dan Polis Haftası kutlama mesajı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, "10 Nisan 1845 yılında kurulan Emniyet Teşkilatımızın 175. Kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Türk Polis Teşkilatı kurulduğu günden günümüze kadar halkın can ve mal güvenliğinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalışmış ve görevini mesai mefhumu tanımaksızın her zaman layığıyla yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Milletimiz nezdinde huzur ve güvenliğin teminatı olarak görülen Polis Teşkilatımız, gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaptığı hizmetler ile halkımızın gönlünde haklı bir yere sahip olmuştur. Gücünü kanunlardan alan Polisimiz, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe saymıştır. Toplumun her kesimiyle kucaklaşan polisimiz ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yanında yer almış ve onlara şefkat elini uzatmıştır" dedi.

Son günlerde Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Türk Polis Teşkilatının üstlendiği büyük sorumluluğa da dikkat çeken Kaymakam Yavuz, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz salgınla mücadele döneminde sadece ilgili kurumlar değil, Polis teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz de ortaya büyük bir seferberlik örneği koymuştur. Polisimiz, insanımızı salgından koruyabilmek için canla başla mücadele etmekte, gece-gündüz demeden mesai halinde bulunmaktadır. Bizlerin bu süreçte imtina ederek çıkmamız gereken sokaklarda, onlar her türlü risk ve tehditle karşı karşıya görev yapmakta, milletin sıhhat ve selameti için yoğun bir gayret ve çaba göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle, ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen tüm Emniyet mensuplarımızın polis haftasını içtenlikle kutluyor saygıyla anıyorum." - BİLECİK

Kaynak: İHA

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