Kaymakam Türkman için veda yemeği

25.08.2019 19:02

Van'ın Edremit Kaymakamlığına atanan Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'ın onuruna veda yemeği verildi.



Şemdinli Belediyesi tarafından Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde verilen veda yemeğine çok sayıda vatandaş katıldı. Yemekte konuşan Kaymakam Türkman, severek hizmet ettiği Şemdinli'den kendisi için artık ayrılık vakti geldiğini belirtti. Türkman, "Artık veda vakti. Vedalar her zaman zor olur. Siz Şemdinlilerin bir sözü vardır, odama gelen herkes bunu söylemiştir. 'Şemdinli'ye gelen ilk ağlar, nasıl bir yere geldim? Diye, ama burada yaşamaya başlayınca, dostluklar kurmaya başlayınca giderken de ağlarlar.' Ben buraya severek geldim, ama herhalde ağlayarak gideceğim. Şemdinli, ilçe olduğundan bugüne kadar hak ettiği hizmetlere kavuşmamıştı. Benim buraya gelirken tek derdim vardı, o da siz kıymetli Şemdinlilere hizmet etmekti. Belediyedeki arkadaşlarla kısa bir zaman içerisinde toplanıp güzel projeler yaptık ve güzel şeylere imza attık. Belediyecilikte yaptığımız hizmetler hepinizin malumu. 2,5 yıldır özellikle ilçe merkezinde bir terör sıkıntısı yaşanmadı. Bu konuda da bütün kurumlarımızla birlikte çalıştık. Hepinizden isteğim, hakkınızı helal edin. Yakın bir yerdeyim. Van'dayım, sizi oraya da bekliyorum" dedi.



Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ise, hizmetlerinden dolayı Kaymakam Türkman'a teşekkür ederek, "Kaymakamımız, kaymakam sıfatıyla umut, belediyecilik anlamıyla da ders bıraktı, Onun için Şemdinliler adına kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Türkman, takdim edilen plaketleri alarak davetlilerle vedalaştı. Yemeğe 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti teşkilatı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA