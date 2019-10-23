Kaymakam Temel Ayca, muhtarlarla buluştu

23.10.2019 14:38

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, muhtarlarla bir araya geldi.

Ayca, Taşmektep'te yemekte bir araya geldiği muhtarlarla tek tek tokalaşarak, yemeğe katılımları dolaysıyla teşekkür etti.

Ayca, muhtarlarla ve sorunlarıyla yakından ilgileneceğini ve sorunların çözümü yönünde çalışmalarda bulunacaklarını söyledi.

Muhtarlar Günü dolayısıyla kendilerini unutmayan Ayca'ya teşekkür eden Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal da derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA