Kaymakam Pişkin, tonaj uygulamalarını denetledi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yük taşıtlarına yönelik ağır tonaj uygulaması yapıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yük taşıtlarına yönelik ağır tonaj uygulaması yapıldı.

Tosya'da ağır vasıtaların geçiş güzergahlarında polis ve jandarma ekiplerince tonaj denetimleri devam ediyor. Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulmaması ve yolların bozulmamasına sebebiyet verilmemesi için tonaj uygulaması yapan jandarma ekiplerinin kontrol noktasında denetlemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yapılan tonaj kontrollerini inceledi ve görevlilerden bilgi aldı.

Aşırı tonaja bundan sonra da müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, denetlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Köy yol ağımız üzerinde orman emvali başta olmak üzere nakliyecilik yapan ağır vasıta araçlara yönelik tonaj denetim uygulamalarımız sürüyor. Bugün Jandarma Trafik Ekiplerimizin yaptığı uygulamaya eşlik ettik. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve yolun yüzey yapısında ciddi bozulmalara sebebiyet veren aşırı tonaj uygulamalarına bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA